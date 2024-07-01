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На трассе в Исетском районе погибла 74-летняя пассажирка

Происшествия, 15:55 13 июля 2024

t.me/gibdd72

Смертельная авария произошла на 115-м километре автодороги Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе Тюменской области днем 13 июля. Погибла одна из пассажирок, сообщает региональная ГАИ.

"Столкнулись "Хендэ" и "Киа", предварительно, "Хендэ" выехал на встречную полосу на затяжном повороте. В ДТП погибла 74-летняя пассажирка "Киа", травмированы водитель "Киа" 50-ти лет и ее 3-летний внук. В автомобиле "Хендэ" ранены 32-летняя водитель и двое пассажиров: 16-летняя девочка и 6-летний мальчик", - рассказали инспекторы.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

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# ГИБДД по Тюменской области

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15:55 13.07.2024На трассе в Исетском районе погибла 74-летняя пассажирка
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