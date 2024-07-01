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Тюменcкий театр огня "Гелиос" покажет шоу-спектакль "Сибирь. Начало"

Общество, 08:13 16 июля 2024

из сообщества «Гелиос. Театр огня и света» во ВКонтакте | Фото: из сообщества «Гелиос. Театр огня и света» во ВКонтакте

Шоу-спектакль "Сибирь. Начало" покажет тюменцам театр огня и света "Гелиос" на площади у Технопарка в Тюмени 31 июля, 1 и 2 августа, сообщают организаторы.

Артисты представят более 20 видов огненного реквизита и сотни пиротехнических залпов. Зрители увидят в постановке Ермака на колесе Сира, царя на полуметровых ходулях, акробатов и большого огненного дракона.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+

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