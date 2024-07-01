11 команд игры "Зарница 2.0" прошли обучение воинским специальностям

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

11 команд из шести регионов УФО прошли обучение воинским специальностям в рамках окружного этапа игры "Зарница 2.0", который идет в Тюмени. Тюменскую область на на окружном этапе представляют отряды "Вепрь" из Тюмени и "Альфа" из Ялуторовского района – победители регионального этапа игры в старшей и младшей возрастных категориях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В настоящее время "Зарница 2.0" – самая серьезная игра военного плана, которая дает участникам возможность углубленной военной подготовки, совершенствования знаний военного дела и армейских навыков", – сказал главный судья состязаний, начальник штаба "Юнармии" в Ульяновской области Владимир Ульянов.

В лагере "Алые паруса" ребята закрепили знания по тактической медицине, инженерной подготовке, маскировке позиций, основам выживания и огневой подготовке.

16 июля пройдут финальные бои. Три лучшие команды выступят в финальных состязаниях. Федеральный этап игры пройдет в конце сентября в Волгограде.