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11 команд игры "Зарница 2.0" прошли обучение воинским специальностям

Общество, 19:58 14 июля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

11 команд из шести регионов УФО прошли обучение воинским специальностям в рамках окружного этапа игры "Зарница 2.0", который идет в Тюмени. Тюменскую область на на окружном этапе представляют отряды "Вепрь" из Тюмени и "Альфа" из Ялуторовского района – победители регионального этапа игры в старшей и младшей возрастных категориях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В настоящее время "Зарница 2.0" – самая серьезная игра военного плана, которая дает участникам возможность углубленной военной подготовки, совершенствования знаний военного дела и армейских навыков", – сказал главный судья состязаний, начальник штаба "Юнармии" в Ульяновской области Владимир Ульянов.

В лагере "Алые паруса" ребята закрепили знания по тактической медицине, инженерной подготовке, маскировке позиций, основам выживания и огневой подготовке.

16 июля пройдут финальные бои. Три лучшие команды выступят в финальных состязаниях. Федеральный этап игры пройдет в конце сентября в Волгограде.

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