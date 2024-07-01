В Тюменской области ожидается теплая и солнечная неделя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая погода ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 15 по 21 июля. По данным центра Фобос, над регионом протянется гребень антициклона, поэтому здесь будет преобладать солнечная погода, и только кое-где могут прошуметь короткие ливни и грозы. В начале рабочей недели воздух будет прогреваться до 20-25 градусов, во второй половине периода – на 3–4 градуса теплее.

В Тюмени 15 и 16 июля синоптики прогнозируют днем от 22 до 24 градусов, ночью - от 13 до 16 градусов. На небе - переменная облачность, ветер северный, 6 метров в секунду.

17 июля воздух днём прогреется до 25 градусов, будет солнечно, ночью столбики термометров опустятся до плюс 17. Ветер северный, 5 метров в секунду.

18 июля ожидается дне плюс 24, ночью - плюс 17 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер северный, 5 метров в секунду.

19 июля потеплеет днем до 27 градусов, ночью - плюс 17. Ветер северный, 4 метра в секунду, осадков не ожидается.

В выходные, 20 и 21 июля температура воздуха днем поднимется до 28 градусов, ночью - плюс 18. В эти дни есть вероятность осадков, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, до 3 метров в секунду.

Любовь Голышева