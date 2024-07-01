  • 15 июля 202415.07.2024понедельник
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 22..24 С 5 м/с ветер северный

В Уватском районе произошло 37 дорожных аварий за полгода

Происшествия, 15:07 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 аварий произошло в Уватском районе с января по июнь 2024 года. Это на 60 % больше, чем годом ранее. В дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь человек, ранения получили 68. Об этом рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Основными причинами трагедий являются нарушение правил дорожного движения, выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима", - подчеркнула глава.

Летом участились случаи наезда на животных. Только на прошлой неделе на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в течение 30 минут произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием животных. В результате пять человек получили травмы, два автомобиля повреждены, погибли два лося.

Он подчеркнул, что в летние каникулы водителям и родителям нужно обратить особое внимание на безопасность детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность детей , ДТП , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 15.07.2024Житель Свердловской области угнал "КамАЗ" в Ишиме
15:07 15.07.2024В Уватском районе произошло 37 дорожных аварий за полгода
14:34 15.07.2024Более 800 грамм наркотиков изъяли у жительницы Тюмени
13:27 15.07.2024Телефон за 120 тысяч рублей украли у пассажирки самолёта Норильск - Тюмень