В Уватском районе произошло 37 дорожных аварий за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 аварий произошло в Уватском районе с января по июнь 2024 года. Это на 60 % больше, чем годом ранее. В дорожно-транспортных происшествиях погибли восемь человек, ранения получили 68. Об этом рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Основными причинами трагедий являются нарушение правил дорожного движения, выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима", - подчеркнула глава.

Летом участились случаи наезда на животных. Только на прошлой неделе на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в течение 30 минут произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием животных. В результате пять человек получили травмы, два автомобиля повреждены, погибли два лося.

Он подчеркнул, что в летние каникулы водителям и родителям нужно обратить особое внимание на безопасность детей.