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В Тюменской области отремонтировали 877 км сетей к отопительному сезону

Общество, 11:04 15 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 877 км сетей в ходе подготовки к отопительному сезону отремонтировали в Тюменской области на 1 июля 2024 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Ремонтные работы прошли на 3 котельных, 10 водозаборах, 4 водоочистных сооружениях, 5 канализационных насосных станциях, 1 очистном сооружении канализации, 442 трансформаторных подстанциях.

К началу отопительного периода созданы 44-суточный запас твердого и 58-суточный запас жидкого топлива.

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# отопительные сезон , ремонт , теплосети

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