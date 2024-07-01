В Тюменской области отремонтировали 877 км сетей к отопительному сезону
Общество, 11:04 15 июля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 877 км сетей в ходе подготовки к отопительному сезону отремонтировали в Тюменской области на 1 июля 2024 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Ремонтные работы прошли на 3 котельных, 10 водозаборах, 4 водоочистных сооружениях, 5 канализационных насосных станциях, 1 очистном сооружении канализации, 442 трансформаторных подстанциях.
К началу отопительного периода созданы 44-суточный запас твердого и 58-суточный запас жидкого топлива.