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Два моста ремонтируют в Викуловском районе после паводка

Общество, 12:10 15 июля 2024

из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова

Два моста ремонтируют после паводка в Викуловском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Лотов.

"Викуловский участок ДРСУ-5 завершил работы по ремонту моста через реку Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения. На сегодняшний день близится к завершению ремонт второго моста", - уточнил глава.

По его словам, в период половодья мосты были полностью затоплены и частично разрушены. По окончании работ будет полностью восстановлено движение на участке дороги Викулово – Ермаки – Жигули.

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# Викуловский район , паводок , ремонт моста

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