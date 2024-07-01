Два моста ремонтируют в Викуловском районе после паводка

| Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова

Два моста ремонтируют после паводка в Викуловском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Лотов.

"Викуловский участок ДРСУ-5 завершил работы по ремонту моста через реку Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения. На сегодняшний день близится к завершению ремонт второго моста", - уточнил глава.

По его словам, в период половодья мосты были полностью затоплены и частично разрушены. По окончании работ будет полностью восстановлено движение на участке дороги Викулово – Ермаки – Жигули.