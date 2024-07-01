На восстановление дорог после паводка в Казанском районе выделят 240 млн рублей

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

240 млн рублей выделят на восстановление проезда по региональным дорогам между селами Ильинка – Афонькино и деревнями Шагалово - Малая Ченчерь в Казанском районе.

Об этом сообщила администрация муниципального образования по итогам рабочего визита заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова.

"С главой района Татьяной Богдановой Сергей Викторович обсудил вопросы восстановления дорог, разрушенных по время паводка, а также осмотрел дамбы. Главное управление строительства готовит распоряжение о выделении денежных средств на первоначальные работы по восстановлению проезда по региональным дорогам. После выделения средств будет определен подрядчик для выполнения работ", - уточнили в администрации.

Восстановление пройдет поэтапно: сначала в грунтовом исполнении, следующим этапом выполнят устройство щебеночного основания.

Кроме того, на оперативном штабе с участием заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, обсудили контроль за ходом восстановления домов, пострадавших от паводка в сельских поселениях. В соответствии с постановлением правительства Тюменской области № 352-п от 31 мая 2024 г. для этого выделены первоначальные средства на капремонт. Комиссия по обследованию домов проводит повторные осмотры, после которых принимает решение о выделении дополнительных средств.