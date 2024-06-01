432 домовладения продезинфицировали после половодья в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

432 домовладения продезинфицировали после половодья в Тюменской области. Также специалисты обработали 207 колодцев и скважин, пять социальных объектов, в том числе два загородных лагеря. Дератизация проведена на площади 107,84 га, дезинсекция - 39,5 га, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Для оценки качества воды, подаваемой населению, отобрано на исследование 7 тыс. 289 проб, в том числе 1 тыс. 451 из водоисточников, 2 тыс. 169 - перед поступлением в распределительные сети и 3 тыс. 669 - из разводящей сети.

В мобильной лаборатории исследовали 926 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных результатов специалисты не выявили.