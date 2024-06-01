В Викуловском районе наградили участников борьбы с паводком

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Участников борьбы с паводком наградили в Викуловском районе. На торжественном мероприятии отмечены сотрудники МЧС и правоохранительных органов, дорожные службы, коллективы предприятий и другие жители района, которые заготавливали мешки с песком для укрепления гидросооружений.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на администрацию муниципального образования.

"Паводок показал, что жители нашего района — большая, сплоченная семья, готовая встать на защиту своего дома в нужный момент. Впереди большая работа по устранению вреда, причиненного паводком, работы на территориях уже начаты. Благодарю всех и каждого за неравнодушие, патриотизм и помощь, оказанную в трудное для района время", - подчеркнул во время чествования глава Викуловского района Андрей Лотов.