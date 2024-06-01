  • 18 июня 202418.06.2024вторник
  • USD89,0499
    EUR95,3906
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер западный

В Викуловском районе наградили участников борьбы с паводком

Общество, 21:26 17 июня 2024

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Участников борьбы с паводком наградили в Викуловском районе. На торжественном мероприятии отмечены сотрудники МЧС и правоохранительных органов, дорожные службы, коллективы предприятий и другие жители района, которые заготавливали мешки с песком для укрепления гидросооружений.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на администрацию муниципального образования.

"Паводок показал, что жители нашего района — большая, сплоченная семья, готовая встать на защиту своего дома в нужный момент. Впереди большая работа по устранению вреда, причиненного паводком, работы на территориях уже начаты. Благодарю всех и каждого за неравнодушие, патриотизм и помощь, оказанную в трудное для района время", - подчеркнул во время чествования глава Викуловского района Андрей Лотов.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:26 17.06.2024В Викуловском районе наградили участников борьбы с паводком
20:14 17.06.2024Полпред в УФО поручил усилить меры из-за роста происшествий на водных объектах
19:52 17.06.2024Более полумиллиона гостей посетили стенд Тюменской области на форуме "Путешествуй!" в Москве
19:40 17.06.202415 наград на Всероссийской студвесне завоевали студенты Тюменской области