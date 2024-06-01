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В Абатском районе организовали субботники по расчиcтке дамб

Общество, 17:34 25 июня 2024

скриншот видео из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Субботники по расчистке дамб организовали в Абатском районе. Об этом сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

"За сутки уровень воды в реке Ишим снизился на 17 сантиметров до показателя восьми метров 92 сантиметров. Река входит в свое русло. Все гидротехнические сооружения района полностью выполнили свою задачу. В селе Абатском это дамбы южная, северная и у садового некоммерческого товарищества "Междуречье", - отметил глава муниципалитета.

Благодаря дамбам во время паводка не были затоплены 400 домов райцентра, СНТ и канализационно-очистной станции. Это предотвратило разлив нечистот и экологическую катастрофу, подчеркнул Игорь Васильев.

Участники субботника уберут мусор, принесенный течением к дамбам, мешки и полиэтилен, которые использовались для укрепления ГТС. Добровольцы могут делать это в течение всей недели. А основное мероприятие пройдет в субботу 28 июня.

В с. Абатское можно обратиться к начальнику отдела по благоустройству администрации района Шишигину Роману по телефону 51-2-31.

Оксана Корнеенкова

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# Абатский район , паводок , субботник

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