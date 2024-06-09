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423 дома продезинфицировали в Тюменской области после паводка

Общество, 14:19 09 июня 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

423 жилых дома и 515 приусадебных участков продезинфицировали в Тюменской области после паводка. МЧС России продолжает проводить ежедневный мониторинг состояния дамб и временных земляных насыпей в населенных пунктах, находящихся в зоне подтопления по руслам рек Иртыш и Тобол.

На данный момент в регионе остаются подтопленными 435 домов, 1 тыс. 484 приусадебных участка, 95 дач, 29 участков автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения остаются 86 человек, в том числе 28 детей, пишет МЧС России по Тюменской области.

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# дезинфекция , паводок

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