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Около трех тонн спецсредств направили в районы Тюменской области для обработки после паводка

Общество, 20:15 07 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 3 тонн спецсредств направлено в районы Тюменской области для обработки территорий, пострадавших от паводка, сообщает информационный центр правительства региона.

Для проведения дезинфекции подтопленных жилых домов, социальных учреждений, общественных и других территорий департамент имущественных отношений Тюменской области передал в пострадавшие от паводка муниципалитеты дезинфицирующее средство – гипохлорит кальция.

Больше всего – 1 тыс. 640 кг – отправили в Ишимский район. Также гипохлорит кальция получат в Абатском, Вагайском, Викуловском, Упоровском районах и Ишиме. Еще по 200 кг средства планируют направить в Заводоуковск и Ялуторовск.

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# департамент имущественных отношений

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