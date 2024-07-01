Более 800 грамм наркотиков изъяли у жительницы Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали полицейские в Тюмени. 28-летняя тюменка на ул. Заслонова пыталась оборудовать тайник с мефедроном массой около 100 гр.

В присутствии понятых в личных вещах женщины были обнаружены 23 свертка с гашишем общей массой около 17 гр. В её квартире полицейские нашли еще 700 гр мефедрона.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела, ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Тюменка заключена под стражу.