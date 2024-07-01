Предприятия Тюменской области отправили железной дорогой 811,4 тыс. тонн грузов

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

811,4 тыс. т грузов отправили железной дорогой предприятия Тюменской области в июне. Это на 1 % больше, чем месяцем ранее, сообщает Свердловская железная дорога.

Вместе с тем, за полгода общий объем погрузки превысил 5,2 млн т. Наибольший объем – 3,5 млн т пришелся на нефть и нефтепродукты. Еще 252,6 тыс. т – химикаты и соду, 157,7 тыс. т – кокса. Еще 117,7 тыс. т строительных грузов и 102 тыс. т зерна.