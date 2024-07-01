Производство сгущенного молока запустила компания в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производство сгущенного молока запустил холдинг "Арсиб" в Тюменской области. В 2024 году на промплощадке "Тюмень молока" наладили выпуск двух видов продукта под брендом "Першино" - 8,5 % и 8,3 % жирности, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Запуск производства приурочили к 80-летию региона, в котором существуют давние традиции выпуска данного продукта.

"Необычным лакомством тюменцы удивили своих соотечественников еще в 1932 году, когда на Ситниковском молочном комбинате состоялась первая варка сгущённого молока. Тогда завод произвел 1 миллион 210 тысяч банок молочных консервов. В годы Великой Отечественной войны комбинат кормил фронт, поставляя питательное сгущённое молоко для солдат", - уточнили в департаменте.

После образования Тюменской области и окончания войны завод расширили, увеличили его производительность. Для рабочих построили жилье, объекты соцкультбыта: дом культуры в 1957 году, детский сад. Вместе с комбинатом развивалось село и весь район.

К 1974 году на заводе вышли на цифру 23 млн банок. В 70 также готовили спецзаказ — банку № 1 для питания космонавтов, подводников и пограничников. Бело-голубые баночки с вкусным лакомством стали настоящим брендом СССР.