Ветеранов СВО научат стрелять из лука в новом проекте "Не последний рубеж"

| Фото: предоставлено Татьяной Улитиной | Фото: предоставлено Татьяной Улитиной

Ветеранов и участников военной спецоперации приглашают на презентацию нового проекта по стрельбе из лука "Не последний рубеж" 17 июля в 19 часов на ул. Червишевский тракт, 49, стр. 4. Программа стартует, чтобы помочь бойцам, вернувшимся из зоны СВО, адаптироваться к мирной жизни.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя по связям с общественностью регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Татьяна Улитина, проект рассчитан на три месяца.

"В течение этого времени для наших защитников будут проводиться регулярные тренировки, встречи ветеранов с юными спортсменами-лучниками и внетренировочные мероприятия. В завершение проекта будет проведён турнир "Не последний рубеж", а также сформирована команда спортсменов для участия в Кубке "Защитники Отечества", - пояснила эксперт.

По словам Татьяны Улитиной, стрельба из лука поможет мужчинам не только отвлечься, но и держать себя в хорошей физической форме. Кроме того, стрельба из лука входит в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, что даст спортсменам возможность работать на перспективу.

| Фото: предоставлено Татьяной Улитиной | Фото: предоставлено Татьяной Улитиной

Для участия в презентации необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, в мае в Тюмени прошли первые соревнования по пулевой стрельбе "СВОих не бросаем" на базе детского морского центра "Алый парус". Герои спецоперации из Тюменской области состязались в стрельбе из пневматической винтовки вместе с воспитанниками центра. Турнир по пулевой стрельбе для тюменских ветеранов СВО станет ежегодным.

Добавим, проект реализуется партнерами тюменского филиала фонда: региональной Федерацией стрельбы из лука, департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования по Тюменской области, городским департаментом по спорту и молодежной политике, региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", проектом сторонников партии "Единая Россия" "Надежный тыл", клубом стрельбы из лука "Пульс" и детским клубом стрельбы из лука "Белки".

| Фото: предоставлено Татьяной Улитиной | Фото: предоставлено Татьяной Улитиной

Инна Кондрашкина