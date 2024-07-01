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Массажный аппарат из Китая не прошел таможенный контроль в Ханты-Мансийске

Происшествия, 16:19 16 июля 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Массажный аппарат из Китая не пустили в Россию сотрудники Ханты-Мансийского таможенного поста. Устройство заказал местный житель, заявив, что планирует использовать его в личных целях.

Изучив инструкцию, сотрудники таможни установили, что аппарат предназначен для лимфодренажного массажа и используется в специализированных салонах.

Кроме того, анализ соцсетей супруги получателя показал, что она предоставляет услуги массажа в одной из студий Ханты-Мансийска. Инспекторы установили, что прибор не относится к товарам для личного пользования.

"Получатель должен был подать декларацию на товар, поместив его под таможенную процедуру и оплатить таможенные платежи. Посылка возвращена в Китай", - пояснил начальник таможенного поста Евгений Богданов.

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