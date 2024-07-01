Трасса М-12 дойдет до Тюмени в 2025 году, заявил Марат Хуснуллин

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 16 июля, пишет РИА Новости.

"Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска", - рассказал Хуснуллин.

Напомним, решение о продлении магистрали от Екатеринбурга до Тюмени было принято в 2022 г. Создание этой трассы – часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай".

"Серьёзнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению президента. Трасса М-12 позволит больше двух тысяч километров, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора", сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.