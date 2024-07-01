Тюменцам рассказали, как слетать за границу без проблем с законом

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В разгаре сезон отпусков, когда можно выбраться на отдых, в том числе за границу. О том, что можно вывозить и чего нельзя привозить, как избежать обидного отказа в вылете, рассказали тюменские таможенники и пограничники в ходе пресс-тура в аэропорту Рощино 18 июля.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Журналистам предложили пройти весь путь человека, вылетающего в другую страну на отдых или в командировку.

Сначала путешественнику предстоит подойти к одной из 15 стоек регистрации с билетом и паспортом, зарегистрироваться на рейс и сдать багаж. Чемоданы и сумки направят в свою зону досмотра, а пассажир с ручной кладью отправится в свою.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам начальника таможенного поста аэропорта Рощино Тюменской таможни Александра Хмелева, в зоне вылета есть два коридора, красный и зеленый.

В красный направляются те, кто собирается задекларировать товары, на которые распространяются запреты и ограничения. Это могут быть культурные ценности, растения и животные, государственные награды РФ, оружие и его составляющие, а также некоторые виды лекарств и препаратов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Александр Хмелев отметил, что в настоящее время увеличилось количество административных правонарушений по факту вывоза иностранной валюты, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Вчера на рейсе Баку – Азербайджан у пассажира изъяли 14 тысяч долларов, с начала года – это самое крупное изъятие валюты. После изъятия возбуждается административное производство, рассматривается, материалы передаются в суд. Именно он принимает решение о возврате либо конфискации валюты, накладывает штраф. Как правило, он составляет 50 процентов от изъятой суммы", - подчеркнул начальник таможенного поста.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он подсказал, что задекларировать необходимое можно заранее в личном кабинете на сайте Федеральной таможенной службы, который привязан к Госуслугам. Там человек может удаленно из дома заполнить таможенную декларацию. При выезде нужно будет показать работникам таможенного поста уникальный идентификационный номер, пройти проверку документов и поставить подпись.

Следующий этап – прохождение пограничной зоны. О специфике ее работы рассказал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям майор Дмитрий Рашов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Случаев для непропуска человека через государственную границу достаточно много. Это могут быть проблемы с паспортом, ограничения на выезд из Российской Федерации. Самый распространенный случай – ограничение, наложенное судом: алименты, неуплаченные штрафы. На месте эти вопросы решить нельзя, необходимо позаботиться об этом заранее", - подчеркнул Дмитртий Рашов.

Он посоветовал проверять паспорт на технические ошибки и надлежащий вид, чтобы иметь возможность идентифицировать владельца документа.

Отдохнувших за границей пассажиров, после того, как они сошли с трапа самолета, снова ждет заполнение декларации, в которой важно указать все привезенные "заморские диковины".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С начала 2024 года зафиксировано 239 попыток провоза товаров, запрещенных к свободному ввозу в Россию, что на семь процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. К ним относятся семена и саженцы, алкоголь и табачные изделия, а также все продукты животного происхождения: рыба, мясо, масло, алкоголь, мед, сыр.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Подробную информацию о том, какие товары запрещены к свободному ввозу в страну и нуждаются в декларации, можно найти на стендах и официальном сайте ФТС России, а также в пабликах Уральского таможенного управления. Кроме того, есть возможность получить бесплатную консультацию, предварительно записавшись на нее по телефонам: 8(3452) 597-239, 597-339.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Эксперты подчеркнули, что соблюдение всех установленных правил и условий при пересечении границы поможет избежать неприятностей. При себе обязательно иметь все необходимые документы: паспорт, визу, таможенную декларацию. Нельзя провозить запрещенные товары. Важно четко следовать указаниям таможенников и пограничников.

Инна Кондрашкина