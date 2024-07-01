В Тюменской области снимут документалку о Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм о Великой Отечественной войне под рабочим названием "Простые люди большой войны" снимут в Тюменской области в 2025 году. Сейчас авторы проекта собирают от жителей истории, которые можно экранизировать.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер и продюсер ленты Александр Честный, прислать можно статьи, которые впечатлили, письма солдат, истории из жизни близких и знакомых, подкасты и другие материалы. Сейчас им поступило уже около 100 рассказов. В основном люди отправляют материалы о жизни своих родных.

"Хотим создать ленту о тюменских героях, внесших свой вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. У нас уже готовы несколько интервью ветеранов из Тюменской области, которые участвовали в боях. При этом я не хочу ограничиваться кадрами кинохроники. Наша целевая аудитория - молодое поколение, студенты вузов. Чтобы им было интересно смотреть наше кино, мы будем использовать много 3D-анимации, снимать игровые сцены", - добавил Александр Честный.

Часть историй авторы планируют оставить без изменений, другую доработать, чтобы появился потенциал для использования в кино. Съемки будут проходить в Тюмени и Тюменской области в следующем году.

Также команда ищет партнеров и финансирование на реализацию проекта. Нужны костюмы, макеты оружия, техника и многое другое. "Съемка военных фильмов дело затратное, так что будем рады, если, например, к нам присоединятся патриотические и исторические клубы. Они смогут помочь в реконструкции событий", - отметил режиссер.

Чтобы поделиться материалом или стать партнером, нужно написать Александру Честному в личные сообщения во ВКонтакте.

Виктория Макарова