Три тюменских колледжа попали в число самых популярных у выпускников школ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменские колледжи: Производственных и социальных технологий; Транспортных технологий и сервиса; Экономики, управления и права попали в число самых популярных у выпускников школ для поступления через Госуслуги. Количество поданных заявлений больше, чем за весь прошлый год, сообщает Минцифры РФ.

"Более 600 тысяч заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг. Это уже на 100 тысяч больше, чем за весь прошлый год. Приёмная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — вплоть до ноября", - рассказали в ведомстве.

На Госуслугах размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.

Самые популярные специальности, которые выбирают абитуриенты: информационные системы и программирование, сестринское дело, лечебное дело, туризм и гостеприимство, юриспруденция.