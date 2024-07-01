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В Тюмени прошел субботник на берегу Майского карьера

Общество, 18:08 19 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Субботник на берегу Майского карьера прошел в Тюмени. Провели его службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа совместно с представителями УФНС России по Тюменской области в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России", сообщает администрация города.

Акция проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Ее цель восстановить существующие рекреационные зоны, расположенные вдоль водных объектов и сформировать у населения бережного отношения к водоемам.

Подробности об акции можно узнать на сайте берегдобрыхдел.рф.

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