Гуманитарный груз в зону СВО отправят при участии депутатов Тюменской городской думы

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Автомобиль высокой проходимости УАЗ "Фермер" будет передан бойцам тюменского подразделения, находящимся на передовой в зоне проведения СВО в рамках работы волонтерского центра Тюменской городской думы.

В отправке приняли участие координатор волонтерского центра думы, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, депутат, гендиректор завода "Тюменьремдормаш" Алексей Рагозин и коллектив предприятия.

"Машина войдёт в состав очередного гуманитарного эшелона, который отправится в ближайшие дни. Кроме двух тралов, загруженных техникой высокой проходимости, бойцы получат необходимое оборудование, медикаменты и маскировочные сети", - рассказал Дмитрий Осипов.

Он добавил, что груз сформирован с учётом запроса самих ребят одного из тюменских подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения, а тюменцы с первых дней СВО оказывают посильную помощь своим землякам.

Отметим, что только по линии волонтерского центра городской думы на передовую были доставлены новый КАМаз, экипированные автомобили УАЗ, современные квадрокоптеры, а также различное оборудование, экипировка, медикаменты и расходные материалы для госпиталей.

"В этой большой работе задействован весь депутатский корпус, бойцов стараются обеспечивать всем необходимым", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

"Нельзя оставаться в стороне, когда в стране такая ситуация. Поэтому мы систематически передаем гуманитарную помощь, поддерживаем всем, чем можем. Мы участвуем, и будем участвовать в этом деле, пока победа не будет за нами", - добавил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.

Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации "Офицеры России".

"На фронте нет чужих ребят. Мы все едины и побеждать можем только вместе, объединившись. Это показатель нашей человечности", - считает руководитель регионального исполкома "Офицеры России" Александр Сукаченко.

Николай Ступников