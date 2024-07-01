Ишимский предприниматель после паводка получила льготный займ на восстановление базы отдыха

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Предприниматель Алены Вилемсон из Ишимского района обратилась в Фонд финансирования Тюменской области с заявкой на предоставление льготного займа после весеннего половодья 2024 г. Ее база отдыха "Теремок" частично пострадала от воды, сообщает фонд.

Фонд предоставил дополнительный заем на ремонт здания, приобретение мебели, текстиля, кухонного инвентаря и озеленение прилегающей территории.

"Поддержка фонда стала важным шагом на пути к полному восстановлению базы отдыха и запуску новых проектов. В планах у нас создание аграрного уголка с русской печкой и деревенским подворьем для экскурсий, а также открытие Дома рыбака," – рассказала Алена Вилемсон.

Поддержку предпринимателям для восстановления и развития бизнеса оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области в Телеграм-боте.