Тюменцам рассказали, где можно сыграть в шахматы
Общество, 11:03 20 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, тюменцам предлагают провести сеанс игры в одноименном общественном пространстве. Сквер Шахматистов находится на улице Баумана, напротив роддома № 3.
По информации администрации города, на его территории установлены шахматные столы, где в любое время могут поиграть все желающие. Рядом со сквером находится Детская спортивная школа "Ладья". На Цветном бульваре в "Улётной точке" открыта площадка этого шахматного клуба, на которой летом проводятся игры. И это довольно популярное у горожан и гостей Тюмени место.