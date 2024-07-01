Тюменцам рассказали, где можно сыграть в шахматы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, тюменцам предлагают провести сеанс игры в одноименном общественном пространстве. Сквер Шахматистов находится на улице Баумана, напротив роддома № 3.

По информации администрации города, на его территории установлены шахматные столы, где в любое время могут поиграть все желающие. Рядом со сквером находится Детская спортивная школа "Ладья". На Цветном бульваре в "Улётной точке" открыта площадка этого шахматного клуба, на которой летом проводятся игры. И это довольно популярное у горожан и гостей Тюмени место.