Энергетики завершили реконструкцию распредсетей в трех муниципалитетах Тюменского района

| Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В трех муниципальных образованиях Тюменского района завершилась реконструкция распределительных сетей. Так, в Горьковском и Успенском МО специалисты "Россети Тюмень" полностью реконструировали две воздушные линии 10 кВ, а Петропавловском МО – ВЛ 0,4 кВ. На участках ЛЭП общей протяженностью 12,5 километров энергетики установили новые опоры и обновили изоляторы, устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный (СИП), который обладает повышенной износостойкостью.

С 22 по 28 июля продолжатся работы на ВЛ классом напряжения 10 кВ в Каменском, Мальковском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском МО. Для безопасности специалистов при выполнении работ в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте "Россети Тюмень" в социальной сети ВКонтакте.