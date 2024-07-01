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Мотоциклист пострадал в столкновении с микроавтобусом на дороге Тюмень – Курган

Происшествия, 08:46 23 июля 2024

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Мотоциклист пострадал в столкновении с микроавтобусом на автодороге Тюмень – Курган ночью 23 июля, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Вызов о дорожно-транспортном происшествии на 178-ом км автодороги Тюмень – Курган поступил в полночь. Водителя мотоцикла передали бригаде скорой помощи.

На месте происшествия работал отдельный пост №127 с. Червишево областной противопожарной службы.

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# ДТП , мотоциклисты

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