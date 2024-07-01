На трассе Курган - Тюмень в ДТП пострадал 18-летний водитель питбайка
Происшествия, 11:41 23 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
18-летний тюменец пострадал в ДТП на 178 км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменском районе ночью 23 июля.
По предварительным данным, 25-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди питбайка. Водитель питбайка был без водительских прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Обстоятельства ДТП выясняются.