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На трассе Курган - Тюмень в ДТП пострадал 18-летний водитель питбайка

Происшествия, 11:41 23 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18-летний тюменец пострадал в ДТП на 178 км федеральной трассы Курган - Тюмень в Тюменском районе ночью 23 июля.

По предварительным данным, 25-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди питбайка. Водитель питбайка был без водительских прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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