110 тюменцев представят свои работы на первой детской выставке в "Конторе пароходства"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Открытие первой детской выставки "Смотри: о-о-область!", посвященной 80-летию Тюменской области, пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 25 июля. Ее создала команда мультицентра совместно со студией творчества для детей и взрослых "ок.кружок". На выставке тюменцы увидят работы 110 детей от 4 до 13 лет. Выставка будет работать бесплатно до 15 сентября, сообщает пресс-служба "Конторы пароходства".

"Нас вдохновляет детский взгляд на мир, мы захотели этим поделиться. Во время подготовки к выставке мы изучали исторические справки и научные статьи, консультировались с геологами и ремесленниками, посещали тюменские краеведческие музеи и рассказывали необычные факты детям, предлагая им поразмышлять об услышанном или увиденном", — сказала руководитель отдела выставочного пространства Софья Воробьева.

Экспозиция состоит из интерактивных инсталляций, пленэрных рисунков города, коллажей, арт-объектов, выполненных в техниках тиснения на фольге и ручного плетения. Работы художников знакомят зрителя с птицами, обитающими в Тюменской области, рассказывают о значимости Шелкового пути, проходившего через Тюмень, об обитателях древнего Сибирского моря и местных ремеслах.

Добавим, в период работы выставки пройдут арт-медиации, лекции и мастер-классы. Расписание встреч появится в группе мультицентра во ВКонтакте или на сайте конторапароходства.рф.