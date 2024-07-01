Несколько мешков марихуаны нашла полиция в доме жителя Тюменской области
Происшествия, 12:47 23 июля 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Несколько мешков марихуаны изъяли полицейские у жителя с. Новая Заимка, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе оперативной работы сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что местный житель хранит дома наркотик.
Дома и во дворе полицейские в присутствии понятых обнаружили мешки с содержимым растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана массой около 4 тыс. 600 гр.
В отношении ранее судимого мужчины 1987 года рождения возбуждено дело по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.