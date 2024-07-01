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Школу № 22 в Тюмени ремонтируют с привлечением средств федерального бюджета

Губернатор, 15:32 23 июля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Капитальный ремонт здания школы № 22 продолжается в Тюмени. Ход работ проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В здании планируют отремонтировать фасад, кровлю, стены, входные группы, инженерные сети, а также заменить двери и окна.

Капремонт и благоустройство территории осуществляют в рамках регионального проекта по модернизации школ с привлечением средств федерального бюджета.

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# ремонт школы

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