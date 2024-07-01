Жителя Тюменской области наказали за драку в больнице

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К двум штрафам по 20 тыс. рублей Заводоуковский районный суд приговорил местного жителя, устроившего драку в больнице и избившего свою мать, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 1 декабря 2023 года обвиняемый в терапевтическом отделении Областной больницы № 12 в Заводоуковске в ходе ссоры с соседом по палате ударил его кулаком в живот.

Кроме того, 19 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей матерью, схватил её за руку и ударил её по лицу.

Подсудимый вину признал полностью.