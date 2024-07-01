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Команда Упоровского района лидировала на турфестивале "Робинзонада"

Общество, 17:36 24 июля 2024

vk.com/csp72 | Фото: vk.com/csp72

Команда Упоровского района лидировала на областном туристическом фестивале среди инвалидов "Робинзонада-2024". Он прошел в 22-й раз в дер. Криводанова, сообщает региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

Всего в состязаниях участвовали 150 спортсменов в возрасте от 16 лет с особенностями здоровья из 22 муниципальных образований. Лучших в спортивном туризме определили в личном и командном зачетах. Они преодолели пешеходные и водные дистанции, посоревновались в рыбной ловле и спортивном ориентировании.

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Второй год уверенным лидером в общекомандном зачете становится делегация Упоровского района. На втором месте расположилась команда Сорокинского района. Замкнул тройку призеров коллектив Ялуторовска.

В состязаниях по спортивному ориентированию места между командами распределились следующим образом: первое место — делегация из Упоровского района, второе — команда из Ялуторовска, бронза - у сборной Восточного округа Тюмени.

Напомним, фестиваль "Робинзонада" проходит ежегодно уже более 20 лет. На нем встречаются любители активного отдыха, спорта и туризма не только с целью определить лучших, но и чтобы пообщаться со старыми знакомыми и обрести новых друзей.

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# люди с ОВЗ , Робинзонада , спорт , туризм , фестиваль

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