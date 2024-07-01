Тюменская область — в числе лидеров по спросу на "безопасную ипотеку"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число регионов-лидеров по спросу на "безопасную ипотеку" на частное домостроение вошла Тюменская область. По данным исследования Банк ДОМ.РФ, за две недели с момента старта приема заявок по обновленной "Семейной ипотеке" обратились 40 семей с детьми на сумму более 200 млн рублей.

Всего в Банк ДОМ.РФ обратились более 600 семей за кредитами на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с эскроу. Объем запрошенного кредитования превысил 4 млрд. рублей.

Наибольший интерес к "безопасной ипотеке" на частное домостроение проявили семьи с детьми из столичного региона (130 заявок на сумму более 1 млрд рублей), Республики Татарстан (более 50 на 300 млн рублей), Ростовской области (около 50 на 250 млн рублей) и Краснодарского края (около 40 на 220 млн рублей).

"Введение обязательного условия оформления льготных кредитов на строительство частных домов с использованием счетов эскроу – своевременная мера, направленная на обеспечение безопасности и прозрачности расчётов с подрядчиками. Мы рады, что наши клиенты также оценили преимущества нового механизма", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Среди регионов-лидеров по спросу также Республика Башкортостан, Калининградская, Новосибирская, Ленинградская и Саратовская области.

"Банк ДОМ.РФ также готов поддержать подрядчиков, которые будут строить дома для получателей "Семейной ипотеки", – отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов. – В рамках специального кредитного продукта "ИЖС-Подряд" строительным компаниям предоставляется финансирование по ставке от 1% годовых для строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу".

Напомним, Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на "Семейную ипотеку" по новым правилам с 10 июля. По условиям, утвержденным Минфином России, семьи с ребёнком до шести лет и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми могут оформить кредит на ИЖС в любом регионе России при условии использования эскроу.