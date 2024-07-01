Ветеран СВО встретился с голышмановскими школьниками

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Классная встреча" школьников с ветераном специальной военной операции состоялась в Голышмановском городском округе. Виталий Быков подписал контракт весной 2023 года, в связи с ранением был демобилизован и вернулся домой, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

"Я сам уроженец города Краматорска Донецкой области. Я не мог остаться равнодушным к происходящему там, поэтому решил пойти добровольцем. Никогда не считал, что Донецкая область – территория Украины. Это русская земля" - поделился Виталий Быков.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Это уже вторая встреча ветерана со школьниками. В диалоге с ребятами Виталий Быков рассказывает о выполнении боевых задач на передовой, поддержке товарищей.

"В разговорах с молодёжью я советую ребятам быть дружнее, а главное – добрее друг к другу. Это те качества, которые делают человека человеком. В единстве сила нашего государства, а его будущее – в руках молодёжи" - сказал он.