Тюменских предпринимателей соберут на налоговый форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей приглашают на налоговый форум, который пройдет в Тюменском технопарке 30 июля, начало — в 16 часов, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.

На форуме рассмотрят темы: НДС на "упрощенке" 5%, 7%, 20% - что выбрать; плавный переход на НДС. Нюансы смены режима налогообложения; кто имеет право на освобождение от НДС; финансовое планирование с учетом новых реалий. Налоговый калькулятор новые ставки НДФЛ и налога на прибыль; поможет ли реформа в борьбе с дроблением бизнеса; амнистия дробления бизнеса. Как это работает; как налоговая будет выявлять новых "дробленщиков" в 2025 году?

Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие бесплатное.