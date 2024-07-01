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Грант в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив могут выиграть тюменцы

Общество, 17:26 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и выиграть грант. В конкурсе могут участвовать НКО, в том числе муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 15 января 2025года и завершаться не позднее 30 июня 2026 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Авторы могут предложить проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий по следующим направлениям: "Нация созидателей"; "Великое русское слово"; "Я горжусь"; "Место силы"; "Культурный код"; "Молодые лидеры"; "История страны: история преодолений и побед. Вехи"; "Многонациональный народ"; "Мы вместе".

Методическую поддержку потенциальные участники конкурса могут получить в проектном офисе Президентского фонда культурных инициатив Тюменской области по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. Записаться можно по ссылке или по телефону 8 (3452) 56-50-56.

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