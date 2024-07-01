Семь пожаров на площади 33 тыс. га потушили тюменские огнеборцы в Якутии

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Команда тюменских десантников-пожарных борется с лесными пожарами в Якутии. За четыре недели командировки они потушили семь пожаров на площади 33,5 тыс. га.

Сейчас огнеборцы работают в Верхневилюйском районе на ликвидации двух пожаров общей площадью свыше 10 тыс. га, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Еще одна команда из 24 десантников-пожарных Тюменской авиабазы вернулась из ХМАО — Югры. Они работали в Октябрьском районе, где вместе с югорскими коллегами участвовали в тушении четырех лесных пожаров общей площадью 68,4 га.