В Тобольске ищут девочку-подростка с красными прядями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летнюю девочку, которая вышла из дома 24 июля и не вернулась, ищут в Тобольске.

Известно, что девочка ушла из дома около 9 часов. Приметы: русые волосы с красными прядями. Была одета в белую футболку, белые джинсовые шорты и кроссовки.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что проводятся поисковые мероприятия. Ранее подросток уходила из дома, состоит на профилактическом учете.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят звонить по телефону 102.

Инна Пахомова