Новый четырёхзвёздочный отель известной сети открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четырёхзвёздочный отель гостиничной сети Azimut на 125 номеров открыли в Тюмени на ул. Камышинская, 11 25 июля.

Как подчеркнул глава города Максим Афанасьев, это не просто красивое, новое здание, это один из важных элементов гостеприимства, которое имеет сегодня ключевое значение в развитии туристической отрасли.

"Мы все знаем, что регион и, собственно, Тюмень занимают лидирующие позиции в стране по туристическому потоку. Но без средств размещения, соответствующих запросу туристов, успех будет не тот, о котором мы мечтаем".

В отеле 125 номеров разных категорий, часть из них оснащена кухонной зоной и всем необходимым для длительного проживания. В здании работает ресторан, лобби-бар, есть конференц-зал на 100 мест, фитнес-зал. Средний чек проживания в отеле составляет около 6 тыс. рублей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Туристический поток в регион растет с каждым годом, отметил в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Так, по данным Росстата, только в январе-мае 2024 года Тюменскую область посетили 374,7 тыс. человек, в целом регионы УФО за пять месяцев посетили 1 млн 940 тыс. туристов.

"Чтобы отвечать запросам туристов, мы должны системно развивать инфраструктуру, - добавил Дмитрий Пухов. - И открытие нового отеля позволит нам покрыть потребность в объектах размещения, которую мы очень остро ощущаем сегодня, особенно в пиковые периоды".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что это уже второй отель сети в Тюменской области. Первая трехзвёздочная гостиница Azimut работает в Тобольске с 2022 года и находится в исторической части города.

"Федеральные игроки, открываясь у нас, приносят с собой и определённый уровень сервиса. Единые стандарты и уровень сервиса очень хорошо сказываются на довольстве туристов, а также стимулируют других игроков подтягивать свой уровень сервиса, внедрять стандарты, повышать уровень заботы о гостях. Не исключаю, что наши коллеги из сети Azimut влюбятся в Тюменскую область и вернутся уже с проектом пятизвёздочного отеля, а именно это - новая колоссальная ниша с учётом роста туристического потока", - считает Дмитрий Пухов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников