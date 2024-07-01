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Реконструкция пункта пропуска через Российско-казахстанскую границу будет идти синхронно

Губернатор, 22:05 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональное и приграничное сотрудничество обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Республики Казахстан Олжасом Бектенов в Астане 25 июля. Для Тюменской области Казахстан был и остаётся стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров, написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

"Товарооборот в 2023 году вырос почти в полтора раза. Очень важная тема – проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу. С российской стороны запланирована модернизация пункта. Важно было, чтобы работа велась синхронно. Казахстан также проведёт капитальный ремонт и расширение въездных групп пункта пропуска. Количество полос для транспорта увеличится. Это поможет избежать заторов при переезде через границу", - рассказал Александр Моор.

Напомним, делегация Тюменской области во главе с губернатором работала в Астане 25 июля. Прошел ряд встреч с ведущими компаниями нефтегазового сектора. Казахстанская вертикально-интегрированная компания "QazaqGaz" получила приглашение на Промышленно-энергетический форум TNF.

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# Александр Моор , государственная граница , Казахстан , пункт пропуска

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