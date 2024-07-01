Александр Моор пригласил казахстанскую компанию "QazaqGaz" на TNF

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Перспективы совместной работы по поиску и внедрению инновационных технологических решений для конкретных вызовов и задач предприятий ТЭК обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и управляющий директор Национальной компании АО НК "QazaqGaz" Марат Каспаков во время рабочей встречи в Астане 25 июля, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"QazaqGaz" – вертикально-интегрированная национальная газовая компания, которая эксплуатирует крупнейшую в Республике Казахстан сеть магистральных газопроводов общей протяженностью более 20,6 тыс. км.

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор пригласил представителей компании на Промышленно-энергетический форум TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.

Он проинформировал руководство казахстанской компании о деятельности и перспективах развития Ассоциации "Нефтегазовый кластер" и проекте по созданию в Тюмени Межуниверситетского кампуса.

"Кампус будет активно вовлечен в проведение исследований по направлениям технологического инжиниринга и создания новых материалов. Для этого также будет создана необходимая лабораторная инфраструктура. Мы заинтересованы в привлечении сильных партнеров, каким, безусловно, является "QazaqGaz", для проведения совместных исследований", – заявил глава региона.