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Три молодых актера и две актрисы пополнили труппу Тюменского театра кукол

Общество, 17:49 26 июля 2024

kto72.ru/

Три молодых актера и две актрисы - выпускники Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева - вошли в состав труппы Тюменского театра кукол. 21-летний Петр Ребяков из Челябинска в новом сезоне готов покорять сердца тюменцев яркими ролями, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"У меня было достаточно много предложений от театров из Нижнего-Новгорода, Твери, Вологды, Мурманска, Астрахани, но душа легла именно к Тюмени. Не знаю, как это объяснить – просто интуиция. Мне понравилось, что Тюменский театр кукол – это не только просто детские спектакли, а огромный простор для творчества", - рассказал он.

В театральном училище у Петра были разноплановые роли. Он сыграл около 10 ролей в учебном театре: эльф, министр, Клоп, Епиходов в пьесе "Вишневый сад" и другие. Молодой актер полон амбиций и стремлений к творческому самовыражению.

В Тюменском театре кукол Петра ждет много работы. Он задействован во многих спектаклях из репертуара: в спектакле "Щелкунчик" ему отведена роль Крысы, в спектакле "Волшебник Изумрудного города" - роль Страшилы, в спектакле "Приключения Незнайки и его друзей" - роль Пилюлькина, в спектакле "Конек-горбунок" он сыграет Спальника, а в премьерном спектакле "Как ежик медвежонка спасал" ему предстоит играть роль Медвежонка.

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# Тюменский театр кукол

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