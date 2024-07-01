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В Тюменской области ночью 29 июля ожидается туман

Общество, 13:44 28 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туман с ухудшением видимости до 200-400 метров ожидается на участке трассы Тюмень - Голышманово ночью 29 июля. О неблагоприятных погодных условиях сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Днем 29 июля по трассе местами сильные дожди и грозы.

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