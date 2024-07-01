Три человека погибли в ДТП в Тюменской области в выходные

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Каждое пятое ДТП из 19, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные дни, спровоцировал пьяный водитель. На дорогах региона погибли три человека, ранены 29, сообщает областная Госавтоинспекция.

В авариях пострадали шестеро детей, среди погибших два пешехода и один мотоциклист. Участником ДТП стала водитель со стажем в один месяц. Один из пьяных водителей управлял мощным электросамокатом.

Так, на 15 км автодороги Тюмень - Омск столкнулись Nissan и Subaru. По предварительным данным, нетрезвый водитель Nissan проехал перекресток на красный сигнал светофора. Показания алкотестера составили 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал автоинспекторам, что до поездки пил пиво с другом.

Всего за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции задержали 40 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.