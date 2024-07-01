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В поликлинике Сорокинского района отремонтировали крышу и второй этаж

Общество, 15:07 29 июля 2024

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Крышу и второй этаж районной поликлиники отремонтировали в с. Большое Сорокино. О ходе работ рассказал глава муниципального образования Александр Агеев.

"Новая кровля успешно прошла испытание проливными дождями. Это радует. Второй этаж практически готов. Строители приступили к реконструкции первого этажа здания", - уточнил глава.

Отметим, что ремонт поликлиники Сорокинской районной больницы стартовал в феврале 2024 г. за год строители обновят фасад, инженерные сети и внутренние помещения, благоустроят прилегающую территорию. Реконструкция проходит в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение".

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# национальный проект Здравоохранение , поликлиника , ремонт , Сорокинский район

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