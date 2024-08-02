Александр Моор поздравил тюменских десантников с Днём ВДВ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О крылатой гвардии складывают легенды. Воздушно–десантные войска всегда на страже Родины, верны воинскому братству и девизу "Никто кроме нас".

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и военнослужащих ВДВ с Днём Воздушно–десантных войск России.

По словам главы региона, в богатой и героической истории ВДВ много ярких примеров преданного служения Отечеству. Воины–десантники внесли огромный вклад в Великую Победу, с честью и профессионально выполняли поставленные задачи в горячих точках и сегодня героически сражаются на фронтах специальной военной операции, самоотверженно противостоят нацизму и терроризму, защищают Россию и ее граждан, порой ценой своей жизни.

"Мы свято храним память о наших воинах, увековечивая их имена. Как, например, имя Жумабая Раизова, десантника-гвардейца, Героя России. Его жизнь и боевой подвиг — достойный пример мужества и патриотизма. Пусть не меркнет сила и слава Воздушно–десантных войск России! Желаю всем здоровья и счастья, мира и побед, успехов на благо Отечества!" - сказал Александр Моор.