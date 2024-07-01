В Ишиме для садоводства предлагают 256 земельных участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

256 земельных участков предлагают для садоводства и огородничества в Ишиме. Наделы располагаются в местных садоводческих товариществах. А получить их можно на безвозмездной основе, сообщает администрация города.

"В соответствии с федеральным законом участки могут быть предоставлены в собственность бесплатно гражданам независимо от даты вступления в членство указанных в перечне садоводческих товариществ", - уточняется в сообщении.

Более подробно здесь.

Дополнительная информация в МКУ "Управление имуществом и земельными ресурсами г. Ишима", ул. Пономарёва, 12/1, тел. 8 (34551) 7-40-32 (вн. 214), 7-40-47 (вн. 216).