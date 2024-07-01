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Водителей предупреждают о тумане в Тюменской области

Общество, 18:03 29 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туман с ухудшением видимости 500 м и менее прогнозируют на территории Тюменской области 30 июля ночью и утром. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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# туман , Уралуправтодор

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